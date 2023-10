THEATRE : SOUS LE SAPIN… LES EMMERDES ! 2 Rue des Casernes Étain, 15 décembre 2023, Étain.

Étain,Meuse

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

A partir de 12 ans. 1h15.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . 7 EUR.

2 Rue des Casernes La Halle – Centre culturel et touristique

Étain 55400 Meuse Grand Est



How a bourgeois family’s quiet Christmas Eve is disrupted by the arrival of an unexpected… and troublesome guest.

Low blows, twists and chestnut turkey are the order of the day in this wacky comedy recommended by Santa Claus.

Ages 12 and up. 1h15.

Cómo la tranquila Nochebuena de una familia burguesa se ve alterada por la llegada de un inesperado… y problemático invitado.

Golpes bajos, giros y pavo con castañas están a la orden del día en esta disparatada comedia recomendada por Papá Noel.

A partir de 12 años. 1h15.

Wie der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten – und lästigen – Gastes gestört wird.

Tiefschläge, Wendungen und ein Truthahn mit Kastanien stehen auf dem Programm dieser verrückten Komödie, die vom Weihnachtsmann empfohlen wird.

Ab 12 Jahren. 1h15.

Mise à jour le 2023-10-17 par MEUSE ATTRACTIVITE