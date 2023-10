LE CABARET DU POILU 2 Rue des Casernes Étain, 17 novembre 2023, Étain.

Étain,Meuse

Bienvenue au Cabaret ! La fête bat son plein, nous sommes à la Belle Époque. Soudain les cloches sonnent et le monde bascule dans l’horreur…

Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des tranchées et de la chanson française, ce cabaret évoque avec humour et émotion la vie sur le front et à l’arrière, ainsi que le destin singulier de personnages caractéristiques de l’époque.

Tout public – 1h25 min – concert-spectacle.

Compagnie sans lézard.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . 14 EUR.

2 Rue des Casernes La Halle – Centre culturel et touristique

Étain 55400 Meuse Grand Est



Welcome to Cabaret! The party’s in full swing, we’re in the Belle Époque. Suddenly, the bells ring and the world plunges into horror?

Blending the repertoire of turn-of-the-century café-concert with that of the trenches and French chanson, this cabaret evokes with humor and emotion life on the front and in the rear, as well as the singular destinies of characters typical of the period.

All audiences – 1h25 min – concert-show.

Compagnie sans lézard.

¡Bienvenidos al Cabaret! La fiesta está en pleno apogeo, es la Belle Époque. De repente, suenan las campanas y el mundo se sumerge en el horror..

Mezclando el repertorio de café-concierto de principios de siglo con el de las trincheras y la chanson francesa, este cabaret evoca con humor y emoción la vida en el frente y en la retaguardia, así como los singulares destinos de personajes típicos de la época.

Abierto a todos – 1h25 min – concierto-espectáculo.

Compagnie sans lézard.

Willkommen im Cabaret! Die Party ist in vollem Gange, wir befinden uns in der Belle Époque. Plötzlich läuten die Glocken und die Welt stürzt in den Horror?

Dieses Kabarett vermischt das Repertoire des Café-Concert der Jahrhundertwende mit dem der Schützengräben und dem französischen Chanson und erzählt mit Humor und Emotionen vom Leben an der Front und im Hinterland sowie von den einzigartigen Schicksalen charakteristischer Persönlichkeiten der Epoche.

Für alle Altersgruppen – 1h25 min – Konzert-Show.

Compagnie sans lézard.

Mise à jour le 2023-10-17 par MEUSE ATTRACTIVITE