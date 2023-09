THÉÂTRE GROS MENSONGE 2 Rue des Casernes Étain, 30 septembre 2023, Étain.

Étain,Meuse

Inviter son « Ex », un week-end dans sa superbe maison de campagne, pour lui présenter sa femme sublime et sa fille surdouée quand on est célibataire, sans enfant et qu’on habite un deux-pièces à Ménilmontant… soit on a un sacré culot ou soit on est encore sacrément amoureux. C’est pourtant ce gros mensonge que fait Étienne quand il retrouve fortuitement Claire après 15 ans de séparation. Mais mentir à l’ex-femme de sa vie va se révéler lourd de conséquences et il va en faire la délicate expérience…

Dès 12 ans.

Durée 1h15. Adultes

Samedi 2023-09-30 20:30:00 fin : 2023-09-30 . 6 EUR.

2 Rue des Casernes La Halle

Étain 55400 Meuse Grand Est



When you’re single, childless and living in a two-room apartment in Ménilmontant, inviting your « Ex » to your superb country house for a weekend to introduce him to his sublime wife and gifted daughter? either you’ve got a lot of nerve, or you’re still very much in love. And that’s the big lie Etienne makes when he unexpectedly finds Claire after 15 years apart. But lying to the ex-wife of his life is going to have serious consequences, and he’s going to find out the hard way?

Ages 12 and up.

Running time 1h15

Cuando uno está soltero, sin hijos y vive en un piso de dos habitaciones en Ménilmontant, invita a su « ex » a su magnífica casa de campo durante un fin de semana para presentarle a su sublime esposa y a su hija superdotada… o tiene mucho valor o sigue muy enamorado. Ésa es la gran mentira de Etienne cuando se reencuentra inesperadamente con Claire después de quince años separados. Pero mentir a la ex mujer de su vida tiene consecuencias de largo alcance, y él está a punto de experimentarlas de primera mano..

A partir de 12 años.

Duración 1h15

Den « Ex » für ein Wochenende in sein wunderschönes Landhaus einzuladen, um ihm seine wunderschöne Frau und seine hochbegabte Tochter vorzustellen, wenn man Single ist, keine Kinder hat und in einer Zweizimmerwohnung in Ménilmontant lebt, ist entweder ziemlich dreist oder immer noch verdammt verliebt. Genau diese große Lüge macht Étienne, als er Claire nach 15 Jahren Trennung zufällig wiedertrifft. Doch die Lüge, die er seiner Ex-Frau auftischt, hat Konsequenzen und er muss sie am eigenen Leib erfahren

Ab 12 Jahren.

Dauer 1h15

