CONCERT ECHO LALI 2 Rue des Casernes Étain, 23 septembre 2023, Étain.

Étain,Meuse

Echo Lali, ce sont deux musiciens meusiens, Aurélie et David. Leur style de musique oscille entre comptines et rock’n roll, humour et poésie. C’est entraînant, tendre et saupoudré d’un peu d’impertinence…. Un concert d’abord destiné aux enfants mais qui ne laisse pas les plus grands indifférents !

Dès 3 ans, 1h.. Tout public

Samedi 2023-09-23 17:00:00 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

2 Rue des Casernes La Halle

Étain 55400 Meuse Grand Est



Echo Lali are two musicians from Meuse, Aurélie and David. Their music style oscillates between nursery rhymes and rock’n roll, humor and poetry. It’s catchy, tender and sprinkled with a bit of impertinence…. A concert primarily intended for children but which does not leave the older ones indifferent!

From 3 years old, 1 hour.

Echo Lali son dos músicos del Mosa, Aurélie y David. Su música oscila entre las canciones infantiles y el rock and roll, el humor y la poesía. Es pegadiza, tierna y salpicada de un poco de impertinencia…. Un concierto dirigido principalmente a los niños, ¡pero que no dejará indiferentes a los mayores!

A partir de 3 años, 1 hora.

Echo Lali, das sind die beiden Musiker Aurélie und David aus dem Departement Meus. Ihr Musikstil schwankt zwischen Kinderreimen und Rock’n Roll, Humor und Poesie. Es ist mitreißend, zärtlich und mit ein wenig Frechheit bestreut….. Ein Konzert, das in erster Linie für Kinder gedacht ist, aber auch die Großen nicht unberührt lässt!

Ab 3 Jahren, 1 Stunde.

