SPECTACLE PERMIS DE CONSTRUIRE 2 Rue des Casernes Étain, 10 juin 2023, Étain.

Étain,Meuse

Spectacle musical – Dès 6 ans – 1h.

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Au milieu, deux individus asservis par cette mécanique implacable s’évertuent a` accomplir leurs tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages regagneront leur humanité et tenteront de s’émanciper par la musique.

Et avant le spectacle, profitez d’un atelier de lutherie sauvage pour apprendre à construire votre propre flûte harmonique en PVC. Un temps de pratique collective vous permettra d’apprendre les bases du jeu instrumental !

Rendez-vous à 10h – 1h – dès 7 ans – sur réservation.. Enfants

Samedi 2023-06-10 à 16:30:00 ; fin : 2023-06-10 . 8 EUR.

2 Rue des Casernes La Halle

Étain 55400 Meuse Grand Est



Musical show – From 6 years – 1h.

In the belly of the big machine, pipes everywhere! In the middle, two individuals enslaved by this implacable mechanism struggle to accomplish their daily tasks. One day, the machine goes haywire, and the work cycles accelerate to breaking point. From then on, the characters regain their humanity and try to emancipate themselves through music.

And before the show, take advantage of a wild lutherie workshop to learn how to build your own PVC harmonic flute. A time of group practice will help you learn the basics of instrumental playing!

Rendezvous at 10 a.m. – 1 hr. – from 7 years – booking required.

Musical – A partir de 6 años – 1h.

En el vientre de la gran máquina, ¡tuberías por todas partes! En medio, dos individuos esclavizados por este mecanismo implacable luchan por llevar a cabo sus tareas cotidianas. Un día, la máquina se descontrola y los ciclos de trabajo se aceleran hasta romperse. A partir de entonces, los personajes recuperan su humanidad e intentan emanciparse a través de la música.

Y antes del espectáculo, aproveche un taller de luthería salvaje para aprender a construir su propia flauta armónica de PVC. También habrá tiempo para practicar en grupo y aprender a tocar un instrumento

10 h – 1 hora – a partir de 7 años – reserva obligatoria.

Musikalische Aufführung – Ab 6 Jahren – 1 Std.

Im Bauch der großen Maschine befinden sich überall Rohre! Mittendrin zwei Menschen, die von dieser unerbittlichen Mechanik versklavt sind und sich bemühen, ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen. Eines Tages gerät die Maschine außer Kontrolle und die Arbeitszyklen beschleunigen sich bis zum Zusammenbruch. Von da an gewinnen die Figuren ihre Menschlichkeit zurück und versuchen, sich durch die Musik zu emanzipieren.

Vor der Aufführung können Sie in einem wilden Workshop lernen, Ihre eigene PVC-Harmonieflöte zu bauen. Beim gemeinsamen Üben lernen Sie die Grundlagen des Instrumentalspiels kennen!

Treffpunkt um 10 Uhr – 1 Stunde – ab 7 Jahren – mit Reservierung.

