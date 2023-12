Randonnée pédestre 2 Rue des Carrières Saint-Michel Saint-Pierre-de-Coutances Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Pierre-de-Coutances Randonnée pédestre 2 Rue des Carrières Saint-Michel Saint-Pierre-de-Coutances, 29 janvier 2024, Saint-Pierre-de-Coutances. Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 14:00:00

fin : 2024-01-29 Randonnée pédestre. Distance d’environ 8 à 10 km. Parking du bowling..

2 Rue des Carrières Saint-Michel Parking du bowling

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie

Code postal 50200
Latitude 49.03325
Longitude -1.44744

