Marché de Noël à Bertholène 2 Rue des Caminades Bertholène, 17 décembre 2023, Bertholène.

Bertholène,Aveyron

En ce dimanche matin, il sera temps de préparer vos dernières courses de Noël. Des stands de producteurs et d’artisans vous attendent… Le Père Noël sera aussi là!.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

2 Rue des Caminades

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie



On this Sunday morning, it will be time to prepare your last Christmas shopping. Stands of producers and craftsmen await you… Santa Claus will also be there!

Este domingo por la mañana será el momento de preparar las últimas compras navideñas. Puestos de productores y artesanos le esperan… También estará Papá Noel

An diesem Sonntagmorgen ist es Zeit, Ihre letzten Weihnachtseinkäufe vorzubereiten. Die Stände der Produzenten und Handwerker warten auf Sie… Der Weihnachtsmann ist auch da!

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac