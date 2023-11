8ÈME SALON ANTIQUITÉS BROCANTE ET LIVRES ANCIENS 2 Rue des Cades Saint-Georges-d’Orques, 25 novembre 2023, Saint-Georges-d'Orques.

Saint-Georges-d’Orques,Hérault

Salon d’Antiquités, Brocante et Livres anciens qui se tiendra au Centre communal des rencontres Michel Collucci les 25 et 26 novembre 2023 !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

2 Rue des Cades

Saint-Georges-d’Orques 34680 Hérault Occitanie



Salon d’Antiquités, Brocante et Livres anciens to be held at the Centre communal des rencontres Michel Collucci on November 25 and 26, 2023!

¡Feria de antigüedades, brocantes y libros antiguos que se celebrará en el Centre communal des rencontres Michel Collucci los días 25 y 26 de noviembre de 2023!

Messe für Antiquitäten, Trödel und alte Bücher, die am 25. und 26. November 2023 im Centre communal des rencontres Michel Collucci stattfinden wird!

