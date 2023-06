ATELIER D’INITIATION AU TRICOT ET CROCHET 2 rue des Bénédictis Bouzonville, 12 juin 2023, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Animé par l’association d’Artisanat récréatif de Bouzonville, l’activité est gratuite et ouverte aux ados de 10 à 16 ans.

Sur inscription : par téléphone au 03 87 75 50 17, par e-mail : espace.culturel@mairie-bouzonville.fr ou sur place : 2 rue des Bénédictins à Bouzonville. Enfants

Mercredi à 14:00:00 ; fin : . 0 EUR.

2 rue des Bénédictis

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



Run by Bouzonville’s Artisanat récréatif association, the activity is free and open to teenagers aged 10 to 16.

Registration: by telephone on 03 87 75 50 17, by e-mail: espace.culturel@mairie-bouzonville.fr or on site: 2 rue des Bénédictins, Bouzonville

Dirigida por la Asociación de Artesanía Recreativa de Bouzonville, la actividad es gratuita y está abierta a adolescentes de 10 a 16 años.

Para inscribirse, llame al 03 87 75 50 17, envíe un correo electrónico a espace.culturel@mairie-bouzonville.fr o visite el 2 rue des Bénédictins, Bouzonville

Die Aktivität wird von der Association d’Artisanat récréatif de Bouzonville geleitet, ist kostenlos und steht Teenagern von 10 bis 16 Jahren offen.

Mit Anmeldung: telefonisch unter 03 87 75 50 17, per E-Mail: espace.culturel@mairie-bouzonville.fr oder vor Ort: 2 rue des Bénédictins in Bouzonville

Mise à jour le 2023-06-08 par TROIS FRONTIERES TOURISME