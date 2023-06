APÉRO LITTÉRAIRE 2 rue des Bénédictins Bouzonville, 16 juin 2023, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Rencontre conviviale de 3 auteurs locaux :

* Nathalie KOBES, auteure de « Ces étrangers venus d’ici », roman historique local (Colmen)

* Pascal SHREPEL, auteur de « Leurres du temps » et « L’essence du réel », essais philosophiques

* Kate ABILLY, auteure de plusieurs romans, nouvelles et documentaires adultes sur de nombreux thèmes. Tout public

Vendredi 2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . 0 EUR.

2 rue des Bénédictins

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



Convivial meeting with 3 local authors:

* Nathalie KOBES, author of « Ces étrangers venus d’ici », a local historical novel (Colmen)

* Pascal SHREPEL, author of « Leurres du temps » and « L’essence du réel », philosophical essays

* Kate ABILLY, author of several adult novels, short stories and documentaries on a wide range of themes

Un encuentro amistoso con 3 autores locales:

* Nathalie KOBES, autora de « Ces étrangers venus d’ici », novela histórica local (Colmen)

* Pascal SHREPEL, autor de « Leurres du temps » y « L’essence du réel », ensayos filosóficos

* Kate ABILLY, autora de varias novelas para adultos, relatos cortos y documentales sobre temas muy diversos

Geselliges Treffen von drei lokalen Autoren:

* Nathalie KOBES, Autorin von « Ces étrangers venus d’ici », historischer Lokalroman (Colmen)

* Pascal SHREPEL, Autor von « Leurres du temps » und « L’essence du réel », philosophische Essays

* Kate ABILLY, Autorin mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Sachbücher für Erwachsene zu zahlreichen Themen

