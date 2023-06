EXPOSITION SUR LES ABEILLES 2 rue des Bénédictins Bouzonville, 1 juin 2023, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Venez découvrir l’univers fascinant des abeilles !. Tout public

Samedi 2023-06-01 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-30 12:00:00. 0 EUR.

2 rue des Bénédictins

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



Come and discover the fascinating world of bees!

Venga a descubrir el fascinante mundo de las abejas

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bienen!

