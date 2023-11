Chasse aux trésors de Noël : Les vilaines farces du lutin 2 rue des Barons de Fleckenstein Soultz-sous-Forêts, 25 novembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

Un lutin farceur sévit sur le marché de Noël : du sel dans la marmite de vin chaud, du sucre sur les tartines de fromage, du vinaigre dans le chocolat chaud… son imagination est sans limites ! À vous de jouer pour démasquer ce petit malin et lui faire cesser ses bêtises !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

2 rue des Barons de Fleckenstein

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



A prankster elf is on the rampage at the Christmas market: salt in the mulled wine, sugar on the cheese slices, vinegar in the hot chocolate? his imagination knows no bounds! It’s up to you to unmask him and put an end to his mischief!

Un duende bromista hace estragos en el mercado navideño: sal en el vino caliente, azúcar en el queso, vinagre en el chocolate caliente… ¡su imaginación no tiene límites! De ti depende desenmascarar a este travieso personaje y poner fin a sus travesuras

Ein Kobold treibt auf dem Weihnachtsmarkt sein Unwesen: Salz im Glühweintopf, Zucker auf den Käsebroten, Essig in der heißen Schokolade? seine Fantasie ist grenzenlos! Es liegt an Ihnen, den Wichtel zu entlarven und ihn von seinem Unfug abzuhalten!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte