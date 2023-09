Soirée côtelettes 2 Rue des Arailhes Beaucens, 16 septembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Soirée côtelette et retransmission sur grand écran du match de la coupe du monde de rugby Tonga vs Irlande. Le comité des fêtes de Beaucens vous attend nombreux !.

2023-09-16 18:30:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

2 Rue des Arailhes BEAUCENS

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Chop night and big-screen broadcast of the Rugby World Cup match between Tonga and Ireland. The Beaucens Festival Committee looks forward to seeing you there!

Noche de chupitos y proyección en pantalla gigante del partido de la Copa del Mundo de Rugby entre Tonga e Irlanda. El Comité del Festival de Beaucens espera verle allí

Kotelettabend und Übertragung des Rugby-Weltmeisterschaftsspiels Tonga vs. Irland auf Großbildleinwand. Das Festkomitee von Beaucens erwartet Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-09-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65