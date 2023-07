Balade découverte : Au fournil des Morins 2 Rue Delettes, Thérouanne Thérouanne Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Thérouanne Balade découverte : Au fournil des Morins 2 Rue Delettes, Thérouanne Thérouanne, 16 septembre 2023, Thérouanne. Balade découverte : Au fournil des Morins Samedi 16 septembre, 14h30 2 Rue Delettes, Thérouanne Participation libre pour les non-adhérents. Renseignements à l’adresse mail suivante : aufournildesmorins@gmail.com Aux côtés de l’association Au fournil des Morins, apprenez-en davantage sur le projet de restauration d’un fournil de 1817. Dans quel contexte ce fournil a-t-il été construit ? Quels matériaux ont été employés pour sa restauration ? Vous découvrirez également les futurs projets de ce patrimoine. 2 Rue Delettes, Thérouanne 2 Rue Delettes, Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « aufournildesmorins@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Pas-de-Calais, Thérouanne

Autres Lieu
2 Rue Delettes, Thérouanne

Adresse
2 Rue Delettes, Thérouanne

Ville
Thérouanne

Departement
Pas-de-Calais

