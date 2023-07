Concert : Danza ! Musiques espagnoles 2 Rue Delarbre Sainte-Adresse, 16 août 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Les Musicales de Normandie proposent un concert de musiques baroques espagnoles jouées par l’orchestre « Le Poème Harmonique » :

Vincent Dumestre associe les cordes et les percussions à la voix de la mezzo-soprano Isabelle Druet pour sublimer les musiques espagnoles jouées dans le Paris baroque. Passions sanguines, âpres complaintes et harangues entraînantes prennent vie sur les rythmes de danse, rappelant la place de l’Espagne dans les ballets de cour sous Louis XIV et l’engouement français pour la fièvre ibérique..

2 Rue Delarbre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Les Musicales de Normandie present a concert of Spanish Baroque music performed by the orchestra « Le Poème Harmonique »:

Vincent Dumestre combines strings and percussion with the voice of mezzo-soprano Isabelle Druet to sublimate the Spanish music played in Baroque Paris. Sanguine passions, bitter laments and rousing harangues come to life over dance rhythms, recalling Spain?s place in court ballets under Louis XIV and France?s infatuation with Iberian fever.

Les Musicales de Normandie presentan un concierto de música barroca española interpretada por la orquesta « Le Poème Harmonique »:

Vincent Dumestre combina cuerdas y percusión con la voz de la mezzosoprano Isabelle Druet para sublimar la música española interpretada en el París barroco. Pasiones sanguinarias, lamentos amargos y arengas enardecedoras cobran vida sobre los ritmos de danza, recordando el lugar de España en los ballets de la corte de Luis XIV y la locura francesa por la fiebre ibérica.

Die Musicales de Normandie bieten ein Konzert mit spanischer Barockmusik, gespielt vom Orchester « Le Poème Harmonique »:

Vincent Dumestre kombiniert Streicher und Schlagzeug mit der Stimme der Mezzosopranistin Isabelle Druet, um die spanische Musik, die im barocken Paris gespielt wurde, zu sublimieren. Blutrünstige Leidenschaften, herbe Klagelieder und mitreißende Harangues erwachen zu tänzerischen Rhythmen zum Leben und erinnern an die Rolle Spaniens in den höfischen Balletten unter Ludwig XIV. und an die französische Begeisterung für das iberische Fieber.

