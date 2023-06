Concert : Quatuor Onslow 2 Rue Delarbre Sainte-Adresse, 18 juin 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

L’église Saint-Denis de Sainte-Adresse, accueillera de nouveau un concert du Quatuor Onslow et de Zoé Saubat, le dimanche 18 juin à 18h.

Au programme de l’événement, vous pourrez profiter de belles mélodies de Schubert et Beethoven, pour un prix libre..

2023-06-18 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

2 Rue Delarbre Église Saint-Denis

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Sainte-Adresse’s Saint-Denis church will once again host a concert by the Quatuor Onslow and Zoé Saubat, on Sunday June 18 at 6pm.

The program includes beautiful melodies by Schubert and Beethoven, for a free price.

La iglesia de Saint-Denis en Sainte-Adresse acogerá de nuevo un concierto del Cuarteto Onslow y Zoé Saubat el domingo 18 de junio a las 18:00 h.

El programa incluye bellas melodías de Schubert y Beethoven, a precio gratuito.

In der Kirche Saint-Denis in Sainte-Adresse findet am Sonntag, den 18. Juni um 18 Uhr erneut ein Konzert des Onslow-Quartetts und von Zoé Saubat statt.

Auf dem Programm stehen schöne Melodien von Schubert und Beethoven, die Sie zu einem freien Preis genießen können.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche