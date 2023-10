SALON TOULOUSE VINTAGE 2 Rue de Viguerie Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Amoureux du Vintage, cet événement est fait pour vous ! Un gigantesque salon vous attend pour dénicher des pépites à Toulouse..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

2 Rue de Viguerie HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Vintage lovers, this is the event for you! A gigantic show awaits you to unearth nuggets in Toulouse.

Amantes de lo vintage, ¡este es su evento! Un gigantesco espectáculo le espera para desenterrar las pepitas de oro en Toulouse.

Wenn Sie Vintage lieben, ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie! Eine riesige Messe erwartet Sie, um in Toulouse nach Nuggets zu suchen.

