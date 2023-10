Conférence débat 2 Rue de Verdun Senonches, 18 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Conférence-débat autour de l’ouvrage« Penser forêt. Agir contre l’anthropocène»

En présence des auteurs, Daniel Perron et Gilles Van Peteghem. En partenariat avec le Château de Senonches , ARBRES 28 et en ouverture de la « Semaine de l’arbre » 2023 ..

2 Rue de Verdun

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Conference-debate on the book « Penser forêt. Acting against the Anthropocene »

In the presence of authors Daniel Perron and Gilles Van Peteghem. In partnership with the Château de Senonches, ARBRES 28 and to open the « Semaine de l’arbre » 2023.

Conferencia-debate sobre el libro « Penser forêt. Actuar contra el Antropoceno »

En presencia de los autores, Daniel Perron y Gilles Van Peteghem. En colaboración con el Château de Senonches, ARBRES 28 y como acto inaugural de la « Semana del Árbol » 2023.

Konferenz und Diskussion über das Buch « Penser forêt. Handeln gegen das Anthropozän »

In Anwesenheit der Autoren Daniel Perron und Gilles Van Peteghem. In Partnerschaft mit dem Château de Senonches , ARBRES 28 und zur Eröffnung der « Woche des Baumes » 2023 .

Mise à jour le 2023-10-20 par OT DU PERCHE