Initiation au numérique 2 Rue de Verdun Senonches, 18 octobre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

France Services des Forêts du Perche en partenariat avec Digital Séniors 28 met en place des cours informatiques à destination des sénior. Réunion de présentation en mairie de Senonches. Sur réservation..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

2 Rue de Verdun

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



France Services des Forêts du Perche in partnership with Digital Séniors 28 is setting up computer courses for seniors. Presentation meeting at Senonches town hall. Reservations required.

France Services des Forêts du Perche, en colaboración con Digital Séniors 28, organiza cursos de informática para personas mayores. Reunión de presentación en el ayuntamiento de Senonches. Reserva previa.

France Services des Forêts du Perche führt in Zusammenarbeit mit Digital Séniors 28 Computerkurse für Senioren durch. Präsentationstreffen im Rathaus von Senonches. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT DU PERCHE