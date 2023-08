Conférence dédicace – Le maquis de La Ferté Vidame 2 Rue de Verdun Senonches, 30 septembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Conférence dédicace d’Albert Hude à la médiathèque de Senonches sur Le maquis de La Ferté Vidame. Tout public dès 11/12 ans..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR.

2 Rue de Verdun

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Albert Hude’s conference on the maquis of La Ferté Vidame at the Senonches media library. For all ages 11/12 and up.

Firma de libros de Albert Hude en la mediateca de Senonches, en el maquis de La Ferté Vidame. Abierto a todas las edades 11/12.

Autogrammstunde von Albert Hude in der Mediathek von Senonches zum Thema Der Maquis von La Ferté Vidame. Für alle ab 11/12 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT DU PERCHE