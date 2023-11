LA ROUTE DES CRÈCHES À LANING 2 rue de Vahl Laning, 25 décembre 2023, Laning.

Laning,Moselle

La crèche de l’église Saint Pierre et Saint Paul de Laning est composée de très beaux santons de style baroque. La scène de la Nativité s’inscrit dans un décor aux couleurs naturelles et bucoliques invitant les visiteurs à l’émerveillement et à la contemplation du mystère de Dieu fait en l’homme Jésus Christ.. Tout public

Dimanche 2023-12-25 15:00:00 fin : 2023-12-26 17:30:00. 0 EUR.

2 rue de Vahl Église

Laning 57660 Moselle Grand Est



The nativity scene in the church of Saint Peter and Saint Paul in Laning is made up of beautiful Baroque-style santons. The Nativity scene is set against a backdrop of natural, pastoral colors, inviting visitors to marvel at and contemplate the mystery of God made man, Jesus Christ.

El belén de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Laning está formado por unos santones de gran belleza y estilo barroco. El belén está decorado con colores naturales y pastorales que invitan al visitante a maravillarse y contemplar el misterio de Jesucristo, Dios hecho hombre.

Die Krippe in der Kirche Saint Pierre et Saint Paul in Laning besteht aus sehr schönen barocken Santons. Die Szene der Geburt Christi ist in eine Szenerie mit natürlichen und bukolischen Farben eingebettet, die den Besucher zum Staunen und zur Betrachtung des Geheimnisses Gottes, der in dem Menschen Jesus Christus geschaffen wurde, einlädt.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE