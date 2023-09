FESTIVAL DU FILM ARABE 2 rue de Touraine Fameck, 5 octobre 2023, Fameck.

Fameck,Moselle

Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle, le Festival du Film Arabe de Fameck est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est. Il propose plus de 40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente. La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc.

Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage. Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent (Israël, Afghanistan, Iran, etc.).

Programme complet sur le site internet.. Tout public

Vendredi 2023-10-05 fin : 2023-10-15 . 4 EUR.

2 rue de Touraine Cité sociale de Fameck

Fameck 57290 Moselle Grand Est



Organized by the Cité Sociale and the Ligue de l’enseignement – FOL Moselle, the Arab Film Festival of Fameck is one of the major cultural events of the year in the Grand Est region. It offers more than 40 films, feature films, documentaries, short films, many of which are new or in preview, with the aim of promoting emerging cinema. The program includes more than 110 screenings over ten days embracing the production of countries such as Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, Syria, Palestine, Iraq, Lebanon, etc.

Several distinctions are awarded during the awards ceremony: Grand Prize, Youth Jury Prize, Press Jury Prize, Audience Prize, Documentary Prize and Short Film Prize. A selection out of competition entitled « Opening to the World » is also proposed. It brings together films that are not produced by countries of the Arab world but that are linked to it by the themes they deal with (Israel, Afghanistan, Iran, etc.).

Complete program on the website.

Organizado por la Cité Sociale y la Ligue de l? FOL Moselle, el Festival de Cine Árabe de Fameck es uno de los principales acontecimientos culturales de la región del Gran Este. Presenta más de 40 películas, entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes, muchas de ellas inéditas o en preestreno, con el objetivo de promover el cine emergente. El programa incluye más de 110 proyecciones a lo largo de diez días, que abarcan producciones de países como Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Siria, Palestina, Irak y Líbano.

En la ceremonia de entrega de premios se entregarán varios galardones: Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire y Prix du Court Métrage. También hay una selección fuera de concurso titulada « Apertura al mundo ». Reúne películas no producidas por países del mundo árabe, pero vinculadas a él por los temas que abordan (Israel, Afganistán, Irán, etc.).

Programa completo en la web.

Das Festival du Film Arabe de Fameck wird von der Cité Sociale und der Ligue de l’enseignement – FOL Moselle organisiert und ist eines der wichtigsten Ereignisse des kulturellen Herbstes in der Region Grand Est. Es zeigt mehr als 40 Filme, darunter Spielfilme, Dokumentarfilme und Kurzfilme, von denen viele unveröffentlicht oder als Vorpremiere gezeigt werden, mit dem Ziel, eine aufstrebende Filmkunst zu fördern. Das Programm umfasst mehr als 110 Vorführungen an zehn Tagen, die Produktionen aus Ländern wie Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Syrien, Palästina, Irak, Libanon usw. umfassen.

Bei der Preisverleihung werden mehrere Auszeichnungen verliehen: Großer Preis, Preis der Jugendjury, Preis der Pressejury, Publikumspreis, Preis für Dokumentarfilme und Preis für Kurzfilme. Eine Auswahl außerhalb des Wettbewerbs mit dem Titel « Ouverture sur le monde » (Weltoffenheit) wird ebenfalls angeboten. Sie vereint Filme, die nicht von Ländern der arabischen Welt produziert wurden, aber durch die Themen, die sie behandeln, mit ihnen verbunden sind (Israel, Afghanistan, Iran, etc.).

Vollständiges Programm auf der Website.

Mise à jour le 2023-09-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME