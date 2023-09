SALON ET FOIRE AUX LIVRES 2 Rue de Touraine Fameck, 24 septembre 2023, Fameck.

Fameck,Moselle

Près de 50 auteurs à rencontrer !

• Une foire aux livres dont les recettes seront offertes à l’association

Docteur Sourire

• Chasse au trésor parents/enfants avec Aurel events (4-12 ans)

• Elvis caricatures

• Contes avec Harpe avec Patricia Nadler

• Atelier bricolage

• Découverte de jeux de sociétés et stand de livres avec la librairie

l’Antre Temps.

Avec la participation de Julien Strelzyk, parrain de cette 6ème édition !. Tout public

Dimanche 2023-09-24 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

2 Rue de Touraine Salle Victor Hugo

Fameck 57290 Moselle Grand Est



Nearly 50 authors to meet!

? A book fair with proceeds donated to the association

Docteur Sourire

? Parent/child treasure hunt with Aurel events (4-12 years)

? Elvis caricatures

? Harp storytelling with Patricia Nadler

? Craft workshop

? Board game discovery and book stall with the bookshop

l?Antre Temps.

With the participation of Julien Strelzyk, godfather of this 6th edition!

Casi 50 autores por conocer

? Una feria del libro cuyos beneficios se donarán a la asociación benéfica

Docteur Sourire

? Búsqueda del tesoro con Aurel (4-12 años)

? Caricaturas de Elvis

? Cuentacuentos con arpa con Patricia Nadler

? Taller de manualidades

? Descubrimiento de juegos de mesa y puesto de libros con la librería

l’Antre Temps.

Con la participación de Julien Strelzyk, padrino de esta 6ª edición

Fast 50 Autoren zum Kennenlernen!

? Eine Buchmesse, deren Einnahmen an den Verein gespendet werden

Doktor Lächeln

? Eltern-Kind-Schnitzeljagd mit Aurel events (4-12 Jahre)

? Elvis-Karikaturen

? Märchen mit Harfe mit Patricia Nadler

? Bastel-Workshop

? Entdeckung von Gesellschaftsspielen und Bücherstand mit der Buchhandlung ?

l’Antre Temps.

Mit der Teilnahme von Julien Strelzyk, dem Paten dieser 6. Ausgabe!

Mise à jour le 2023-09-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME