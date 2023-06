Le petit marché des saveurs 2 Rue de Thiors Saint-Généroux, 7 juin 2023, Saint-Généroux.

Saint-Généroux,Deux-Sèvres

Venez à la rencontre de producteurs locaux et retrouvez légumes, pain bio, œufs, safran et produits dérivés.

Marché en plein air tous les mercredis..

2023-06-07 à ; fin : 2023-09-27 19:00:00. .

2 Rue de Thiors Aire Naturelle de camping

Saint-Généroux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and meet local producers and discover vegetables, organic bread, eggs, saffron and related products.

Open-air market every Wednesday.

Venga a conocer a los productores locales y descubra verduras, pan ecológico, huevos, azafrán y productos afines.

Mercado al aire libre todos los miércoles.

Lernen Sie lokale Produzenten kennen und finden Sie Gemüse, Bio-Brot, Eier, Safran und verwandte Produkte.

Markt unter freiem Himmel jeden Mittwoch.

Mise à jour le 2023-06-07 par Maison du Thouarsais