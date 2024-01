Pièce de Théâtre Mes Parents par la Compagnie ZIRLIB – Mohamed El Khatib 2 Rue de Strasbourg Vitré, mardi 19 mars 2024.

Le Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré vous propose le 19 mars prochain à 20h30 la Pièce de Théâtre Mes Parents par la Compagnie ZIRLIB – Mohamed El Khatib.

Filmé.e. s depuis leur domicile à la demande de Mohamed El Khatib pendant le confinement, les 20 acteur.rice.s issu.e.s de la promotion 10 de l’École du TNB ont parlé de leur vie mais surtout de celle de leurs parents, via l’écran de leur ordinateur.

Ces conversations à bâtons rompus sont devenues le prétexte d’un temps de théâtre. Mes parents s’aventure dans le regard tendre et cruel que les enfants portent sur leurs parents : ce qu’ils savent et ne savent pas sur eux, ce qu’ils voudraient savoir, de leur rencontre, de leur vie d’avant et de leur vie d’aujourd’hui, une fois que les enfants sont partis. Comment peut s’exprimer la colère en puissance ou bien l’amour indicible de cette nouvelle génération envers ses parents ? Qui met-on vraiment à nu quand on parle de ces personnes, au statut si singulier. Comment les imaginent-ils à leur âge ? Comment se situent-ils par rapport à eux ? Un angle mort, une réflexion politique sur ce que veut dire, aujourd’hui, la transmission générationnelle. Avec comme toujours chez l’artiste, un flou savant sur scène entre le jeu et la réalité.

La presse en parle

» Mohamed El Khatib crée Mes Parents, une pièce délicieusement drôle et impertinente » L’Humanité

» Une belle tranche de vie ! » Les Échos

TTT Télérama

2 Rue de Strasbourg Centre culturel Jacques Duhamel

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne



