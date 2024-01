Pièce de Théâtre Comment Avouer Son Amour Quand On ne Sait Pas Le Mot Pour Le Dire ? 2 Rue de Strasbourg Vitré, jeudi 22 février 2024.

Vitré Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22 22:00:00

Le Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré vous propose le jeudi 22 février à 20h30 par la 114ème Compagnie.

Il y a des mots qui disent avec violence notre façon d’aimer, des mots qui blessent. Comment aimer quand notre amour n’a que des insultes pour être qualifié ?

Nous partageons trois témoignages de comment vivre sa sexualité en tant que minorité LGBTQIA+ quand on a évolué dans un milieu où le terme homosexuel n’existe même pas en pensée. Il y a Nico, le petit gars de province qui tombe amoureux de ses potes de lycée et Manu la lesbienne butch qui adore Virginie Despentes. Et il y a Less, une lolita qui cherche juste la tendresse. Tout.e.s les trois sont absolument fans de Smalltown Boy et ont ces questions en commun : qui j’aime ? Comment se définir dans cet amour ?

Comment se définir en dehors de la norme ? Suis-je un monstre ? Dans ce deuxième opus de La trilogie des monstres, Nicolas Petisoff s’empare de ce qui est censé détruire et l’utilise pour en faire une force, une facette de l’identité.

La presse en parle

» Nicolas Petisoff lâche la bride à la bien-pensance, se fait plaisir et nous entraine dans le tourbillon des premiers émois. (…) Attention, les oreilles, ça dépote, ça fait fi de toute pruderie » Dans l’œil d’Olivier

Mise en scène DENICO ; Concepteur, auteur Nicolas Petisoff ; Concepteur, régisseur général Denis Malard ; Assistante metteuse en scène Camille Lockhart ; Avec Leslie Bernard, Emmanuelle Hiron et Nicolas Petisoff

.

2 Rue de Strasbourg Centre culturel Jacques Duhamel

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par OT – VITRE