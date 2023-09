Marché de montagne 2 rue de Saint-Amarin Geishouse, 14 octobre 2023, Geishouse.

Geishouse,Haut-Rhin

Venez découvrir les saveurs locales proposées lors de ce marché de montagne. Il y en aura pour tous les goûts ! Du 13 mai 2023 au 09 décembre 2023 (le 2ème samedi de chaque mois).

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

2 rue de Saint-Amarin

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the local flavors offered at this mountain market. There will be something for everyone! From May 13, 2023 to December 09, 2023 (2nd Saturday of each month)

Venga a descubrir los sabores locales en este mercado de montaña. Habrá para todos los gustos Del 13 de mayo de 2023 al 09 de diciembre de 2023 (2º sábado de cada mes)

Entdecken Sie die lokalen Köstlichkeiten, die auf diesem Bergmarkt angeboten werden. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! Vom 13. Mai 2023 bis zum 09. Dezember 2023 (am 2. Samstag jedes Monats)

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin