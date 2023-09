Portes ouvertes Maisondor à la montagne 2 Rue de Saint Amarin Geishouse, 24 septembre 2023, Geishouse.

Geishouse,Haut-Rhin

Dimanche 24 Septembre, Maisondor vous offre une journée beauté et bien-être.

En pleine montagne, dans le petit village de Geishouse, à 800m d’altitude, dans une nature qui ravit les sens à chaque saison, venez vous détendre, acquérir de nouvelles connaissances et vous faire chouchouter..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

2 Rue de Saint Amarin

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est



On Sunday September 24, Maisondor offers you a day of beauty and well-being.

Right in the mountains, in the little village of Geishouse, at 800m altitude, in a natural setting that delights the senses in every season, come and relax, acquire new knowledge and be pampered.

El domingo 24 de septiembre, Maisondor le propone una jornada de belleza y bienestar.

En plena montaña, en el pueblecito de Geishouse, a 800 m de altitud, en un entorno natural que deleita los sentidos en cada estación, venga a relajarse, aprender cosas nuevas y dejarse mimar.

Am Sonntag, den 24. September, bietet Ihnen Maisondor einen Tag der Schönheit und des Wohlbefindens.

Mitten in den Bergen, im kleinen Dorf Geishouse, auf 800 m Höhe, in einer Natur, die zu jeder Jahreszeit die Sinne verwöhnt, können Sie sich entspannen, neue Kenntnisse erwerben und sich verwöhnen lassen.

Mise à jour le 2023-09-05 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin