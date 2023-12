Spectacle – T.I.N.A. de et avec Garance Legrou 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol, 10 février 2024, Paimpol.

Paimpol Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

Spectacle – T.I.N.A. There is no alternative ou comment l’injonction individualiste et ultra-libérale des années 80 et ses conséquences sur notre époque contemporaine me fait reconsidérer la portée symbolique de la coupe mulet. Un cocktail d’humour explosif qu’on boit jusqu’à l’ivresse Un titre énigmatique pour un spectacle hors normes construit comme un fantastique mécano où s’assemblent les éléments épars de l’humour, de la volonté de réveiller les consciences et d’un discours politique et social d’autant plus intense qu’il n’impose rien. Tout cela grâce à un subterfuge de mise en scène des plus efficaces : l’art du clown venu intercéder pour nous raconter notre histoire et nous ouvrir les yeux et le cœur, comme un émissaire lointain venu témoigner notre réalité avec une lucidité décapante. Spectacle suivi d’une auberge espagnole (chacun.e apporte un plat à partager).

2 Rue de Run-Baëlan Fabrique à paroles

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



