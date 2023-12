Projection du film documentaire « A parked Life » 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol, 23 janvier 2024, Paimpol.

Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2024-01-23 20:30:00

fin : 2024-01-23

Véritable road trip documentaire, « A parked Life » dresse le portrait touchant de Petar, routier mais aussi père d’un fils qu’il voit très peu… Comment concilier vie de famille et vie professionnelle lorsqu’on part 46 semaines par an ? A cette question essentielle, le réalisateur Peter Triest ne propose pas de réponse et encore moins de jugement. Seulement un beau portrait d’une réalité partagée par beaucoup de camionneurs. Dès19h, une soupe chaude sera servie avant la projection.

2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



