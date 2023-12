Concert – Duo Turbin/Lepallec 2 Rue de Run Baelan Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13 20:00:00 . Ils se sont retrouvés alors qu’ils manifestaient « la musique interdite » lors du confinement. Une rencontre improbable, tant leurs parcours musicaux diffèrent. Philippe Turbin est un pianiste éclectique, compagnon de route de Gilles Servat et de beaucoup d’autres (jazz, musiques du monde etc…). Bernard Lepallec est un saxophoniste, compositeur, sur une ligne de crête entre musique improvisée et contemporaine. Curieux l’un de l’autre, ils se lancent dans un répertoire de compositions originales, qui réunit le lyrisme parfois rageur du sax dans les accords étirés du piano. Le concert sera suivie d’une auberge espagnole : chacun.e apporte un plat à partager. .

