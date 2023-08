R’Key – Paranormal Hypnotivity 2 rue de Mackenheim Bootzheim, 28 octobre 2023, Bootzheim.

Bootzheim,Bas-Rhin

Vous serez invité à découvrir le pouvoir de l’hypnose tout en profitant d’un spectacle d’humour. C’est une expérience unique qui vous fera rire, réfléchir et remettre en question tout ce que vous savez sur vous-même !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 23:00:00. EUR.

2 rue de Mackenheim

Bootzheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



You’ll be invited to discover the power of hypnosis while enjoying a comedy show. It’s a unique experience that will make you laugh, think and question everything you know about yourself!

Le invitaremos a descubrir el poder de la hipnosis mientras disfruta de un espectáculo cómico. ¡Es una experiencia única que le hará reír, pensar y cuestionarse todo lo que sabe sobre sí mismo!

Sie werden eingeladen, die Macht der Hypnose zu entdecken und gleichzeitig eine humorvolle Show zu genießen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, die Sie zum Lachen, Nachdenken und Infragestellen all dessen, was Sie über sich selbst wissen, bringen wird!

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme du grand Ried