Atelier « Autonome avec l’autohypnose » 2 Rue de Loménie Saint-Yrieix-la-Perche, 15 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Gestion du stress. Techniques simples pour toute la famille.

15€/pers. Sur réservation..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 11:30:00. EUR.

2 Rue de Loménie

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stress management. Simple techniques for the whole family.

15 per person. Reservations required.

Gestión del estrés. Técnicas sencillas para toda la familia.

15 por persona. Sólo con reserva previa.

Umgang mit Stress. Einfache Techniken für die ganze Familie.

15?/Pers. Auf Reservierung.

