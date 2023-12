Goûter-lecture 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Viens écouter les histoires du prix de littérature jeunesse de l’UNICEF et vote pour ton livre préféré (3-8 ans).

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Sur inscription..

2024-02-28 16:00:00 fin : 2024-02-28 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Come and listen to the stories of the UNICEF Children’s Literature Prize and vote for your favorite book (ages 3-8).

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche. Registration required.

Ven a escuchar los cuentos del Premio de Literatura Infantil de UNICEF y vota por tu libro favorito (de 3 a 8 años).

Práctica: en la biblioteca multimedia Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche. Inscripción obligatoria.

Komm und hör dir die Geschichten des UNICEF-Kinderliteraturpreises an und stimme für dein Lieblingsbuch (3-8 Jahre).

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT CdC Coeur du Perche