Rémalard en Perche remonte le temps ! 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

En lien avec l’exposition dans les rues de nos villages, balade dans les cartes postales anciennes et échanges avec les habitants d’hier et d’aujourd’hui.

Pratique : Médiathèque le Passage 2 bis rue de l’Huisne Rémalard-en-Perche – sur inscription..

2024-02-25 16:00:00 fin : 2024-02-25 . .

2 Rue de l’Huisne Médiathèque Le Passage

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



In conjunction with the « In the streets of our villages » exhibition, take a stroll through old postcards and chat with residents past and present.

Practical: Médiathèque le Passage 2 bis rue de l’Huisne Rémalard-en-Perche – registration required.

Con motivo de la exposición en las calles de nuestros pueblos, dé un paseo por las viejas postales y charle con los residentes de ayer y de hoy.

Práctico: Médiathèque le Passage 2 bis rue de l’Huisne Rémalard-en-Perche – inscripción obligatoria.

In Verbindung mit der Ausstellung in den Straßen unserer Dörfer, Spaziergang durch alte Postkarten und Austausch mit den Einwohnern von gestern und heute.

Praktische Hinweise: Mediathek le Passage 2 bis rue de l’Huisne Rémalard-en-Perche – mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT CdC Coeur du Perche