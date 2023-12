La Fresque du climat 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Catégories d’Évènement: Orne

Début : 2024-02-24 16:30:00

fin : 2024-02-24 19:00:00 La Fresque du climat est un atelier ludique, pédagogique et participatif pour poser les principes du réchauffement climatique… Le Passage initie cette réflexion qui sera prolongée tout au long de l’année de rencontres, conférences et ateliers pour commencer à agir, chacun à son niveau. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Sur inscription..

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

