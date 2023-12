Contes et comptines 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Claudine et Chantal invitent les tout-petits (0-6 ans), leurs parents et assistantes maternelles à un temps d’histoires et de chansons.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – sur inscription..

2024-02-14 10:00:00

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Claudine and Chantal invite toddlers (0-6 years), their parents and childminders to a time of stories and songs.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche – registration required.

Claudine y Chantal invitan a los niños pequeños (0-6 años), a sus padres y a los cuidadores a un rato de cuentos y canciones.

Práctica: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche – inscripción obligatoria.

Claudine und Chantal laden Kleinkinder (0-6 Jahre), ihre Eltern und Kindergärtnerinnen zu einer Zeit der Geschichten und Lieder ein.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche – mit Anmeldung.

