Alzheimer, la vie continue 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Martine Maroussy racontera la maladie vécue de l’intérieur avec un regard positif et les bienfaits de la stimulation cognitive qui consiste à activer les différentes fonctions (mémoire, attention, langage…) par des activités et des exercices ciblés afin de préserver la plasticité cérébrale des personnes âgées ou/et malades.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – sur inscription..

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Martine Maroussy will talk about the disease from the inside, with a positive outlook, and the benefits of cognitive stimulation, which consists of activating different functions (memory, attention, language, etc.) through targeted activities and exercises to preserve the brain plasticity of the elderly and/or ill.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche – registration required.

Martine Maroussy hablará de la enfermedad desde una perspectiva positiva y de los beneficios de la estimulación cognitiva, que consiste en activar las distintas funciones (memoria, atención, lenguaje, etc.) mediante actividades y ejercicios específicos para preservar la plasticidad cerebral de las personas mayores y/o enfermas.

Prácticas: en la biblioteca multimedia Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche – inscripción obligatoria.

Martine Maroussy wird von der Krankheit erzählen, die von innen heraus mit einem positiven Blick erlebt wird, und von den Vorteilen der kognitiven Stimulation, die darin besteht, die verschiedenen Funktionen (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache …) durch gezielte Aktivitäten und Übungen zu aktivieren, um die Plastizität des Gehirns bei älteren oder/und kranken Menschen zu erhalten.

Praktische Übungen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche – nach Anmeldung.

