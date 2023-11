Nuit de la Lecture 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 30 novembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

La Nuit de la Lecture organisée par le ministère de la Culture et le Centre national du livre a cette année pour thème « le corps ».

Deux temps de partage de lectures sur ce thème mais aussi sur l’actualité littéraire, vos coups de coeur, vos souvenirs de lecture et des surprises… seront entrecoupés d’un repas partagé : chacun apporte une soupe, une tarte salée ou sucrée, une boisson…

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Sur inscription..

2024-01-19 19:00:00 fin : 2024-01-19 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



The theme of this year’s Nuit de la Lecture, organized by the French Ministry of Culture and the Centre national du livre, is « the body ».

Two times for sharing readings on this theme, but also on current literary events, your favorites, your reading memories and surprises… will be interspersed with a shared meal: everyone brings a soup, a savory or sweet tart, a drink…

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche. Registration required.

El tema de la Noche de la Lectura de este año, organizada por el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional del Libro, es « el cuerpo ».

Dos sesiones de lectura sobre este tema, así como sobre la actualidad literaria, sus favoritos personales, sus recuerdos de lectura y otras sorpresas, se intercalarán con una comida compartida: cada uno está invitado a traer una sopa, una tarta salada o dulce, una bebida…

Práctico: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche. Inscripción obligatoria.

Die vom Kulturministerium und dem Centre national du livre organisierte Lesenacht hat in diesem Jahr das Thema « Der Körper ».

Zwei Zeiten, in denen Sie Ihre Lektüre zu diesem Thema, aber auch zu aktuellen literarischen Themen, Ihren Favoriten, Ihren Leseerinnerungen und Überraschungen austauschen können… werden von einem gemeinsamen Essen unterbrochen: Jeder bringt eine Suppe, einen herzhaften oder süßen Kuchen, ein Getränk… mit.

Praktische Hinweise: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche. Nach Anmeldung.

