Jeux d’écriture 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Venez vous amuser et libérer votre inspiration sur le thème du corps, en lien avec la Nuit de la Lecture du vendredi 19 janvier.

Le corps en mouvement, le corps empêché, le corps glorieux, le corps amoureux ou le corps au travail… à vous de jouer pour que l’écriture prenne corps ! Comme l’an dernier, les textes produits seront lus pendant la Nuit de la Lecture.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Sur inscription..

2024-01-13 16:30:00 fin : 2024-01-13 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Come and have fun and let your inspiration flow on the theme of the body, in connection with Reading Night on Friday January 19.

The body in motion, the body prevented, the glorious body, the body in love or the body at work… it’s up to you to make your writing come alive! As last year, the texts produced will be read during the Nuit de la Lecture.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche. Registration required.

Ven a divertirte y a dejar fluir tu inspiración sobre el tema del cuerpo, con motivo de la Noche de la Lectura del viernes 19 de enero.

El cuerpo en movimiento, el cuerpo al que se le impide moverse, el cuerpo glorioso, el cuerpo enamorado o el cuerpo en el trabajo… ¡de ti depende escribir! Como el año pasado, los textos producidos se leerán durante la Noche de la Lectura.

Práctica: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche. Inscripción obligatoria.

Haben Sie Spaß und lassen Sie Ihrer Inspiration zum Thema « Körper » freien Lauf, in Verbindung mit der Lesenacht am Freitag, den 19. Januar.

Der Körper in Bewegung, der verhinderte Körper, der glorreiche Körper, der verliebte Körper oder der Körper bei der Arbeit … Sie sind dran, damit das Schreiben Gestalt annimmt! Wie im letzten Jahr werden die entstandenen Texte während der Lesenacht vorgelesen.

Praktische Hinweise: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche. Nach Anmeldung.

