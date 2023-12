Ateliers de Noël 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

L’équipe du Passage vous propose plusieurs ateliers créatifs en famille pour décorer le sapin et préparer les fêtes.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Sur inscription..

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



The Passage team offers several creative family workshops to decorate the tree and prepare for the festive season.

Practical info: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche. Registration required.

El equipo de Passage ofrece una serie de talleres creativos en familia para ayudarle a decorar el árbol y prepararse para las fiestas.

Prácticas: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche. Inscripción obligatoria.

Das Team von Le Passage bietet Ihnen mehrere kreative Workshops für die ganze Familie an, um den Baum zu schmücken und sich auf die Feiertage vorzubereiten.

Praktisch: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT CdC Coeur du Perche