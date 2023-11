Rencontre autour de la BD « Visages, Ceux que nous sommes » 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 1 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

À l’occasion de la parution du 4e et dernier tome de cette véritable saga historique, rencontre avec son scénariste Miceal Beausang-O’Griafa et son dessinateur Aurélien Morinière. Ils évoqueront leur travail autour de ces cinq personnages de nationalités et d’âges différents que l’on suit au fil des volumes de 1900 à 1954.

À noter : Miceal Beausang-O’Griafa et Aurélien Morinière seront le matin en dédicace à la librairie Un Autre Pays.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Sur inscription..

2023-12-09 16:30:00 fin : 2023-12-09 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



On the occasion of the publication of the 4th and final volume of this veritable historical saga, we meet with scriptwriter Miceal Beausang-O’Griafa and illustrator Aurélien Morinière. They will talk about their work on these five characters of different ages and nationalities, who we follow from 1900 to 1954.

Please note: Miceal Beausang-O’Griafa and Aurélien Morinière will be at the Un Autre Pays bookshop in the morning for a signing session.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche. Registration required.

Coincidiendo con la publicación del 4º y último volumen de esta saga verdaderamente histórica, nos reuniremos con su guionista Miceal Beausang-O’Griafa y su ilustrador Aurélien Morinière. Nos hablarán de su trabajo sobre estos cinco personajes de nacionalidades y edades diferentes, a los que seguimos desde 1900 hasta 1954.

Nota: Miceal Beausang-O’Griafa y Aurélien Morinière firmarán sus libros en la librería Un Autre Pays por la mañana.

Práctica: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche. Inscripción obligatoria.

Anlässlich des Erscheinens des vierten und letzten Bandes dieser historischen Saga treffen Sie den Autor Miceal Beausang-O’Griafa und den Zeichner Aurélien Morinière. Sie werden über ihre Arbeit rund um die fünf Figuren unterschiedlicher Nationalitäten und Altersgruppen sprechen, die man im Laufe der Bände von 1900 bis 1954 begleitet.

Hinweis: Miceal Beausang-O’Griafa und Aurélien Morinière werden am Vormittag in der Buchhandlung Un Autre Pays eine Signierstunde abhalten.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT CdC Coeur du Perche