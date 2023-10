Atelier philo 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 17 novembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Le Manuel, d’Épictète. Par Angelo Giavatto, maître de conférences à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France.

Gratuit. Sur inscription.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



The Manual, by Epictetus. By Angelo Giavatto, lecturer at the University of Nantes and member of the Institut Universitaire de France.

Free admission. Registration required.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

El Manual, de Epicteto. Por Angelo Giavatto, profesor de la Universidad de Nantes y miembro del Instituto Universitario de Francia.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Prácticas: en la biblioteca multimedia Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

Das Handbuch, von Epiktet. Von Angelo Giavatto, Dozent an der Universität Nantes und Mitglied des Institut Universitaire de France.

Kostenlos. Nach Anmeldung.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme