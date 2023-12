Le bleu des arbres – photographies et cyanotypes de Jacques Piette 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 11 novembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-11

fin : 2024-01-10

Jacques Piette pratique la chambre noire, le sténopé, le cyanotype… Leur simplicité aide à nous reconnecter au monde et à l’essentiel des choses.

En prolongement de la Journée du Cormier accueillie le 11 novembre dernier au Passage, il présente des cyanotypes réalisés avec des feuilles de cormier mais aussi quelques portraits de trognes…

Exposition à voir aux jours et heures d’ouverture de la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche : lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h et 14h-16h (fermé jeudi, dimanche et jours fériés)..

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT CdC Coeur du Perche