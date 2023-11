Florilège du jardin de Brécy, dessin et peinture botanique – Exposition 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 29 septembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Le Florilège du Jardin de Brécy est le résultat du travail d’artistes européens et américains qui, pendant 7 ans, ont sélectionné et peint les plantes du jardin reproduites dans l’ouvrage. Il met à l’honneur le jardin du Château de Brécy, situé au cœur du bocage normand, entre la plaine de Caen et le Bessin.

L’Espace en Plus, qui consacre toute cette année ses expositions à la fleur et à la botanique, accueille un aperçu de ce travail coordonné par Béatrice Saalburg, artiste botanique et créatrice de l’Atelier de peinture botanique à Maison-Maugis, et Catherine Watters, artiste botanique et enseignante aux USA.

Pratique : à L’Espace en + au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Vernissage de l’exposition vendredi 29 septembre à 19 heures.

Exposition visible lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h/14h-16h

(fermée jeudi, dimanche et jours fériés)..

Vendredi 2023-09-29 fin : 2023-11-08

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Le Florilège du Jardin de Brécy is the result of the work of European and American artists who, over a period of 7 years, selected and painted the garden plants reproduced in the book. It features the garden of the Château de Brécy, located in the heart of the Normandy bocage, between the Caen plain and the Bessin region.

L’Espace en Plus, which this year is devoting its exhibitions to flowers and botany, is hosting a preview of this work coordinated by Béatrice Saalburg, botanical artist and creator of the Botanical Painting Workshop at Maison-Maugis, and Catherine Watters, botanical artist and teacher in the USA.

Practical: at L’Espace en +, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Exhibition opening Friday September 29 at 7pm.

Exhibition open Monday 10h-12h, Tuesday 15h-19h, Wednesday 9h-12h/14h-17h, Friday 15h-19h, Saturday 9h-12h/14h-16h

(closed Thursday, Sunday and public holidays).

Le Florilège du Jardin de Brécy es el resultado del trabajo de artistas europeos y americanos que, a lo largo de 7 años, seleccionaron y pintaron las plantas del jardín reproducidas en el libro. Presenta el jardín del castillo de Brécy, situado en el corazón del bocage normando, entre la llanura de Caen y el Bessin.

El Espace en Plus, que dedica este año sus exposiciones a las flores y la botánica, acoge una presentación de la obra coordinada por Béatrice Saalburg, artista botánica y creadora del Taller de Pintura Botánica de la Maison-Maugis, y Catherine Watters, artista botánica y profesora en Estados Unidos.

Práctica: en L’Espace en + en 2 bis rue de l’Huisne en Rémalard en Perche.

Inauguración de la exposición el viernes 29 de septiembre a las 19h.

Exposición abierta lunes 10h-12h, martes 15h-19h, miércoles 9h-12h/14h-17h, viernes 15h-19h, sábado 9h-12h/14h-16h

(cerrado jueves, domingo y festivos).

Das Miscellany of the Garden of Brécy ist das Ergebnis der Arbeit europäischer und amerikanischer Künstler, die sieben Jahre lang die in diesem Buch abgebildeten Pflanzen des Gartens ausgewählt und gemalt haben. Der Garten des Château de Brécy, der sich im Herzen der normannischen Bocage zwischen der Ebene von Caen und dem Bessin befindet, wird darin geehrt.

Der Espace en Plus, der in diesem Jahr seine Ausstellungen der Blume und der Botanik widmet, bietet einen Einblick in diese Arbeit, die von Béatrice Saalburg, botanische Künstlerin und Gründerin des Ateliers de peinture botanique in Maison-Maugis, und Catherine Watters, botanische Künstlerin und Lehrerin in den USA, koordiniert wurde.

Praktische Informationen: im L’Espace en + in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Vernissage der Ausstellung am Freitag, den 29. September um 19 Uhr.

Ausstellung zu sehen Montag 10h-12h, Dienstag 15h-19h, Mittwoch 9h-12h/14h-17h, Freitag 15h-19h, Samstag 9h-12h/14h-16h

(Donnerstag, Sonntag und Feiertage geschlossen).

