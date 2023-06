Rando nature 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 24 août 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Balade d’environ 2h30 autour de Rémalard-en-Perche, pour une marche ponctuée de regards sur notre environnement proche.

Pratique : sur inscription à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-08-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-24 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



A 2h30 walk around Rémalard-en-Perche, punctuated by glimpses of our local environment.

Practical: registration required at the Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard-en-Perche.

Un paseo de dos horas y media por Rémalard-en-Perche, salpicado de imágenes de nuestro entorno local.

Práctica: inscripción obligatoria en la Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard-en-Perche.

Ein etwa zweieinhalbstündiger Spaziergang rund um Rémalard-en-Perche, bei dem Sie Blicke auf unsere nähere Umgebung werfen.

Praktische Informationen: Nach Anmeldung in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

