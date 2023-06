« Sur les traces d’Octave Mirbeau – Visite guidée 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 19 août 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

L’auteur de Les affaires sont les affaires et du Journal d’une femme de chambre a passé son enfance et une grande partie de sa jeunesse à Rémalard. Nous reviendrons sur cette partie de sa biographie au fil des lieux qui l’ont inspiré pour le meilleur… mais aussi pour le pire !

Pratique : sur inscription à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-08-19 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



The author of Les affaires sont les affaires and Journal d’une femme de chambre spent his childhood and much of his youth in Rémalard. We’ll be coming back to this part of his biography as we explore the places that inspired him, for better or for worse!

Practical: registration required at Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

El autor de Les affaires sont les affaires y Journal d’une femme de chambre pasó su infancia y gran parte de su juventud en Rémalard. Volveremos sobre esta parte de su biografía cuando exploremos los lugares que le inspiraron, ¡para bien o para mal!

Práctico: inscripción obligatoria en la Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Der Autor von Les affaires sont les affaires und Le Journal d’une femme de chambre verbrachte seine Kindheit und einen großen Teil seiner Jugend in Rémalard. Wir werden auf diesen Teil seiner Biografie zurückkommen, indem wir uns die Orte ansehen, die ihn zum Guten, aber auch zum Schlechten inspiriert haben

Praktische Informationen: Nach Anmeldung in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

