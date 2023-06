Nuit des étoiles 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 12 août 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

À partir de 21h, lectures, échanges et expériences en réalité virtuelle autour du ciel et des étoiles. A 22h, observation du ciel avec Pascal Chambraud (si météo favorable). Apportez lampe de poche, jumelles, chaise longue et couverture !

Pratique : sur inscription à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-08-12 à 21:00:00

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



From 9pm, readings, discussions and virtual reality experiences about the sky and stars. At 10pm, sky observation with Pascal Chambraud (weather permitting). Bring flashlight, binoculars, deckchair and blanket!

Practical: registration required at Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

A partir de las 21.00 h, lecturas, debates y experiencias de realidad virtual sobre el cielo y las estrellas. A las 22:00 h, observación del cielo con Pascal Chambraud (si el tiempo lo permite). Traiga linterna, prismáticos, tumbona y manta

Práctico: previa inscripción en la Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

Ab 21 Uhr: Lesungen, Austausch und Virtual-Reality-Erlebnisse rund um den Himmel und die Sterne. Um 22 Uhr: Himmelsbeobachtung mit Pascal Chambraud (bei gutem Wetter). Taschenlampe, Fernglas, Liegestuhl und Decke mitbringen!

Praktisch: mit Anmeldung in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

