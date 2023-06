« L’Histoire de Rémalard » – Visite guidée 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 5 août 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Au départ de la médiathèque, une balade dans le village pour retracer son histoire au fil des lieux et des époques.

Pratique : sur inscription à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-08-05 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-05 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Departing from the media library, take a stroll through the village, retracing its history through the ages.

Practical: registration required at the Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Saliendo de la mediateca, dé un paseo por el pueblo para recorrer su historia a través de los diferentes lugares y épocas.

Práctico: inscripción obligatoria en la Mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Von der Mediathek aus startet ein Spaziergang durch das Dorf, um seine Geschichte anhand von Orten und Epochen nachzuvollziehen.

Praktische Informationen: Nach Anmeldung in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

