Semaine « Du soleil entre les lignes » 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 25 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Dans le cadre de l’opération «Du soleil entre les lignes» proposée par Normandie Livre & Lecture et la DRAC Normandie, le Passage accueille l’autrice-illustratrice Béatrice Boutignon pour une semaine de création et de rencontres autour du thème de l’ennui.

– Mardi 25 juillet et jeudi 27 juillet – 14h30-16h

Atelier 1 : Réflexions sur l’ennui. Création d’un personnage et peinture d’un paysage qui sera animé lors de l’atelier 2 (possibilité de n’assister qu’à un seul des deux ateliers).

– Mercredi 26 juillet et vendredi 28 juillet – 14h30-16h

Atelier 2 : Suite de l’atelier 1 (possibilité de n’assister qu’à un seul des deux ateliers). Travail sur la relation entre le personnage et le paysage.

– Samedi 29 juillet 10h-12h et 14h-16h : Rencontres et échanges avec Béatrice Boutignon autour de ses livres et de son projet en cours.

Pratique : sur inscription à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

Vendredi 2023-07-25 à ; fin : 2023-07-29 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



As part of the « Du soleil entre les lignes » operation organized by Normandie Livre & Lecture and DRAC Normandie, Le Passage welcomes author-illustrator Béatrice Boutignon for a week of creation and encounters on the theme of boredom.

– Tuesday, July 25 and Thursday, July 27 ? 2.30 pm – 4 pm

Workshop 1: Reflections on boredom. Creation of a character and painting of a landscape to be animated during Workshop 2 (possibility of attending only one of the two workshops).

– Wednesday, July 26 and Friday, July 28 ? 2.30 – 4 p.m

Workshop 2: Continuation of Workshop 1 (possibility of attending only one of the two workshops). Work on the relationship between character and landscape.

– Saturday July 29 10am-12pm and 2pm-4pm: Meet and chat with Béatrice Boutignon about her books and current project.

Practical: registration required at Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

En el marco de la iniciativa « Du soleil entre les lignes », organizada por Normandie Livre & Lecture y la DRAC Normandie, Le Passage acoge a la autora e ilustradora Béatrice Boutignon durante una semana de creación y encuentros en torno al tema del aburrimiento.

– Martes 25 de julio y jueves 27 de julio ? 14.30-16.00 h

Taller 1: Reflexiones sobre el aburrimiento. Creación de un personaje y pintura de un paisaje al que se dará vida durante el Taller 2 (posibilidad de asistir sólo a uno de los dos talleres).

– Miércoles 26 de julio y viernes 28 de julio ? 14h30-16h

Taller 2: Continuación del taller 1 (opción de asistir sólo a uno de los dos talleres). Trabajo sobre la relación entre el personaje y el paisaje.

– Sábado 29 de julio 10h-12h y 14h-16h: Encuentros y debates con Béatrice Boutignon sobre sus libros y su proyecto actual.

Práctico: previa inscripción en la Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

Im Rahmen der Aktion « Du soleil entre les lignes », die von Normandie Livre & Lecture und der DRAC Normandie angeboten wird, empfängt Le Passage die Autorin und Illustratorin Béatrice Boutignon für eine Woche voller Kreationen und Begegnungen rund um das Thema Langeweile.

– Dienstag, 25. Juli und Donnerstag, 27. Juli ? 14.30-16 Uhr

Workshop 1: Reflexionen über Langeweile. Erstellen einer Figur und Malen einer Landschaft, die in Workshop 2 animiert wird (es besteht die Möglichkeit, nur an einem der beiden Workshops teilzunehmen).

– Mittwoch, 26. Juli und Freitag, 28. Juli ? 14.30-16 Uhr

Workshop 2: Fortsetzung von Workshop 1 (es besteht die Möglichkeit, nur an einem der beiden Workshops teilzunehmen). Arbeit an der Beziehung zwischen der Figur und der Landschaft.

– Samstag, 29. Juli 10h-12h und 14h-16h: Treffen und Austausch mit Béatrice Boutignon über ihre Bücher und ihr aktuelles Projekt.

Praktisches: Mit Anmeldung in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

